Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Theo thông tin cập nhật ngày 13-9, vụ việc tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân. Số người được đưa đến các cơ sở y tế đã tăng lên 192 trường hợp, trong đó 11 người đã được xuất viện.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xác định nguyên nhân.

Người đứng đầu đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa nguồn Báo Công Thương

Theo quy định về an toàn thực phẩm, trách nhiệm không chỉ nằm ở người trực tiếp chế biến món ăn. Người đứng đầu đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm. Bộ Y tế đã nhiều lần yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể tăng cường kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến bảo quản và phục vụ suất ăn.

Đáng chú ý, mô hình bếp ăn tập thể hiện nay khá đa dạng. Doanh nghiệp có thể tự tổ chức bếp ăn, mua suất ăn chế biến sẵn hoặc thuê một đơn vị khác tổ chức, cung cấp suất ăn. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng phải xác định cụ thể ai cung cấp nguyên liệu, ai chế biến, ai tổ chức bữa ăn và trách nhiệm của từng bên trong quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong trường hợp doanh nghiệp thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, việc giao cho nhà cung cấp không đồng nghĩa với việc đơn vị tổ chức bếp ăn được miễn trách nhiệm. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải nâng cao vai trò của người đứng đầu, đồng thời phải có thông tin về nơi cung cấp nguyên liệu, thực phẩm để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ sở, công tác quản lý nhà nước cũng được pháp luật phân định. Cục An toàn thực phẩm dẫn khoản 2 Điều 65 Luật An toàn thực phẩm, theo đó UBND các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động của các bếp ăn tập thể trên địa bàn. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, xử lý và công khai kết quả theo quy định.

Thực tế cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể đang được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm. Theo Cục An toàn thực phẩm, quý I-2026 cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025; các vụ việc gần đây chủ yếu liên quan đến bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học và thức ăn đường phố.

Khi có dấu hiệu vi phạm, tổ chức, cá nhân liên quan có thể bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác tùy tính chất, mức độ. Trường hợp hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.