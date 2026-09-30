Bị bôi nhọ trên Facebook nhiều năm: Chụp màn hình có đủ làm chứng cứ?

(GLO)- Bị tố dùng Facebook đăng tải nhiều nội dung xúc phạm, bôi nhọ người khác trong nhiều năm, 1 phụ nữ ở Gia Lai vừa bị khởi tố. Từ vụ việc này, giá trị pháp lý của ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm.

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Cát Tường (37 tuổi, trú xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Làm nhục người khác” sau khi giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh (38 tuổi, trú tại TP. Hà Nội), được biết đến với bút danh nhà văn Gào.

Ảnh chụp màn hình là một nguồn tài liệu quan trọng nhưng thường cần được đối chiếu, xác minh với dữ liệu điện tử và các chứng cứ khác. Ảnh minh họa: AI

Theo nội dung tố giác, từ năm 2018 đến năm 2025, bà Thanh cho rằng mình liên tục bị một số người trong các hội nhóm trên Facebook, Messenger, Zalo đăng tải, chia sẻ những nội dung công kích, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình.

Bà Thanh xác định người trực tiếp và chủ chốt thực hiện hành vi trên là Trần Cát Tường nên đã gửi đơn tố giác và tài liệu vi bằng kèm theo tới Công an tỉnh Gia Lai.

Trong trường hợp này, câu hỏi đặt ra là ảnh chụp màn hình có phải là chứng cứ? Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, dữ liệu điện tử là một trong những nguồn chứng cứ; giá trị chứng minh phải được đánh giá cùng với các tài liệu, chứng cứ khác và phải bảo đảm tính khách quan, liên quan, hợp pháp.

Với nội dung trên mạng xã hội, cơ quan điều tra có thể cần làm rõ nhiều vấn đề: tài khoản nào đăng bài, ai là người quản lý hoặc sử dụng tài khoản, nội dung có bị chỉnh sửa hay không, thời điểm đăng tải, phạm vi lan truyền và người bị đề cập có phải chính là người tố giác hay không.

Do đó, ảnh chụp màn hình là một nguồn tài liệu quan trọng nhưng thường cần được đối chiếu, xác minh với dữ liệu điện tử và các chứng cứ khác. Việc lập vi bằng có thể giúp ghi nhận sự kiện, hành vi nhưng cũng không thể kết luận rằng nội dung được ghi nhận là đúng sự thật.

Các nội dung tố giác, tài liệu được cung cấp và trách nhiệm của những người liên quan sẽ tiếp tục được cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, với người bị xúc phạm trên Facebook, việc lưu giữ ảnh chụp màn hình, đường dẫn, thời gian đăng tải, tên tài khoản, bình luận, lượt chia sẻ và các dữ liệu liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp ghi nhận, bảo toàn chứng cứ phù hợp, có thể giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong quá trình xác minh.