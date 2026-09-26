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Từ ngày 1-3-2027, sát hạch lái xe ô tô đường trường tối thiểu 5 km, gồm 12 bài bắt buộc

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Thanh Niên)

(GLO)- Từ ngày 1-3-2027, quy định sát hạch thực hành lái ô tô trên đường dự kiến có nhiều thay đổi, trong đó quãng đường sát hạch tối thiểu tăng từ 2 km lên 5 km và số bài sát hạch tăng từ 4 lên 12 bài.

Theo quy định tại Thông tư 108/2026/TT-BCA, nội dung mới về sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được áp dụng từ ngày 1-3-2027. Theo đó, quãng đường sát hạch thực hành lái xe trên đường phải dài tối thiểu 5 km, thay vì mức tối thiểu 2 km hiện nay.

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Thi bằng lái ô tô đường trường sẽ có thêm 12 bài mới. Ảnh: Bá Hùng/Báo Thanh Niên

Trên quãng đường này, thí sinh phải thực hiện 12 bài sát hạch bắt buộc, thay cho 4 bài theo quy định hiện hành. Các nội dung được thiết kế để đánh giá khả năng xử lý nhiều tình huống giao thông thực tế như xuất phát, tăng số - tăng tốc độ, giảm số - giảm tốc độ, xử lý tại ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, nhường đường và các tình huống giao thông khác.

Việc kéo dài quãng đường và tăng số bài sát hạch nhằm đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện trong nhiều điều kiện giao thông hơn. Trước đó, trong dự thảo lấy ý kiến, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhận định quãng đường tối thiểu 2 km với 4 bài sát hạch chưa đánh giá đầy đủ chất lượng người dự thi.

Theo phương án mới, đoạn đường sát hạch phải có mật độ giao thông phù hợp và bảo đảm xuất hiện các tình huống như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông và lối dành cho người đi bộ qua đường.

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12 bài thi sát hạch đường trường áp dụng từ ngày 1-3-2027.

Cùng với việc tăng quãng đường sát hạch, từ ngày 1-3-2027, đề thi lý thuyết đối với một số hạng giấy phép lái xe cũng được điều chỉnh. Riêng hạng B, số câu hỏi dự kiến tăng từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài tăng từ 20 lên 33 phút và thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 45 câu để đạt.

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