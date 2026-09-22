Gia Lai: Khởi tố đối tượng bịa đặt có “bàn ủi con gà bằng đồng lạnh” để lừa đảo

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Dũng (SN 1969, trú thôn 3, xã Kbang) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thanh Dũng làm nghề buôn bán các loại đồ xưa, đồ cũ. Từ năm 2014 đến 2017, Dũng bịa đặt câu chuyện, kể với nhiều người khác nhau về việc mình sở hữu và đã bán một chiếc bàn ủi cổ có “con gà bằng đồng lạnh” ra nước ngoài với giá từ 700 tỷ đến 3.000 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (thứ 2 từ trái sang) thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Bằng kịch bản này, đối tượng dụ dỗ nhiều người góp tiền để làm “thủ tục rút tiền” với hứa hẹn trả lợi nhuận khủng hoặc thưởng gấp 10 lần số tiền góp ban đầu.

Cơ quan Công an xác định, Dũng đã chiếm đoạt số tiền 190 triệu đồng của ông P.T.P. (trú tỉnh Khánh Hòa) để tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện bị lừa, ngày 27-6-2017, ông P. đã đến trình báo cơ quan Công an.

Ngoài ra, Dũng cũng lừa đảo một số người khác với chiêu thức tương tự, chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là người bị hại hoặc người có liên quan đến thủ đoạn trên liên hệ trình báo đến Tổ điều tra khu vực 6 (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, số 11 Nguyễn Trung Trực, phường An Khê, tỉnh Gia Lai, gặp Điều tra viên Nguyễn Đình Dũng) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.