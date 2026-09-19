Gia Lai: Khởi tố đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Ân (SN 2004, trú thôn Thành Tín, xã Tuy Phước) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Ân tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: C.﻿A

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13-9, Ân khi đi ngang qua nhà anh N.N.T. (SN 2004, ở thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) thì phát hiện không có người ở nhà nên đã lén lút trèo qua hàng rào, đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Sau khi lục lọi nhà cửa, đối tượng lấy trộm được 1 ví da, 1 máy tính xách tay và 1 túi xách, với tổng giá trị xác định gần 12 triệu đồng.

Lúc Ân mang theo tài sản trộm cắp tẩu thoát thì bị anh T. về nhà phát hiện nên đã bỏ lại túi xách và laptop rồi nhảy qua hàng rào, bỏ chạy. Anh T. cùng người dân xung quanh hô hoán, truy đuổi, đồng thời thông báo Công an xã Tuy Phước Tây phối hợp bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Ân khai nhận vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 5 giờ ngày 13-9, đối tượng đi đến các khu vực dân cư tìm kiếm các trường hợp người dân sơ hở trong quản lý tài sản để thực hiện hành vi. Lúc vừa đột nhập nhà dân trộm cắp thì bị phát hiện bắt quả tang.