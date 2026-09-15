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Thông tin mới nhất vụ cưa cây làm chết người: Gia đình nạn nhân mong giảm nhẹ hình phạt

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H.M (theo tuoitre, dantri)

(GLO)- Sau vụ cưa cây xà cừ đổ ra đường khiến người đi xe máy tử vong, gia đình nạn nhân đã lo xong hậu sự và mong cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho những người liên quan.

Liên quan đến vụ việc ông L.Đ.Th. (SN 1958, trú tại thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) người bị cây đè chết ngày 9-9, đến nay các gia đình liên quan đến sự việc đã làm việc và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân lo hậu sự cho người gặp nạn.

Sáng ngày 15-9, anh L.T.H. (SN 1986, con trai ông Th.) cho biết sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, đã để lại hậu quả đau lòng. Đến nay, gia đình anh cũng đã lo xong hậu sự cho bố.

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Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo anh H., khi sự việc xảy ra và trong quá trình lo hậu sự cho người thân, gia đình người thuê cưa cây và người trực tiếp cưa cây cũng xuống tận nhà hỗ trợ gia đình.

"Sau khi lo xong việc cho bố tôi, 2 gia đình có mang tới 200 triệu đồng để hỗ trợ. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất chỉ nhận 150 triệu đồng, đủ lo hậu sự cho ông" - anh H. cho hay.

Gia đình nạn nhân cho biết những người liên quan trong vụ việc đều ở cùng quê, có mối quan hệ làng xóm nên rất thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Vì thế, anh mong cơ quan chức năng xem xét, giảm nhẹ hình phạt để những người có liên quan có cơ hội sửa sai.

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 9-9, ông N.Q.T. (SN 1983, trú tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) được ông N.Q.H. (trú cùng thôn) thuê cưa cây xà cừ trước cổng nhà, cạnh tỉnh lộ 511 (đường 4A).

Đúng thời điểm cây đổ, ông L.Đ.Th. điều khiển xe máy đi qua khu vực này và bị cây đè trúng. Nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập ông N.Q.T. để xem xét dấu hiệu của tội vô ý làm chết người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh trách nhiệm của những người liên quan.

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