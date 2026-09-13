Khởi tố cựu Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan ông Đặng Phan Tường, thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC, trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) và các công ty có liên quan.

Ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị EEMC, đã bị khởi tố. Ảnh: Tạp chí năng lượng Việt Nam

Ông Đặng Phan Tường được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị EEMC từ ngày14.11.2024 với nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trước đó, ông có nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT. Từ ngày 1.9.2020, ông Tường nghỉ công tác tại EVNNPT theo nguyện vọng cá nhân.

Trước ông Tường, hàng loạt lãnh đạo của các doanh nghiệp trong ngành điện như: Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1); Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2); Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3); Công ty CP Tư vấn xây dựng điện (PECC4); PC1... cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 2.7 thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết, quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can với cáo buộc có sai phạm liên quan dự án đường dây 500 kV mạch 3.

47 bị can bị điều tra về 5 tội danh: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Theo C01, quá trình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm.

Cả chủ đầu tư và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm.

Quá trình điều tra, C01 đã tạm giữ 45,8 tỉ đồng, 1 triệu USD và tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán tổng trị giá khoảng 1.756 tỉ đồng.

Theo Đan Thanh (TNO)