46 nữ tiếp viên được giải cứu, nhiều nạn nhân chưa đủ 16 tuổi

(GLO)- Cảnh sát đồng loạt kiểm tra các quán karaoke và điểm tập trung tiếp viên tại 4 địa phương, giải cứu 46 nữ tiếp viên, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi. 8 người đã bị khởi tố để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngày 2-10, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 8 bị can để điều tra về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Thành, Hoàng, Tình (từ trái sang). Ảnh: CACC/TTO

Các bị can gồm: Đinh Quốc Hoàng (41 tuổi), Nguyễn Bá Giang (24 tuổi), Lừ Văn Tâm (27 tuổi), Nguyễn Hà Thành (38 tuổi), Nguyễn Bá Quyết (33 tuổi), Đặng Vũ Hải (36 tuổi), Nguyễn Thị Tới (61 tuổi) và Trần Văn Tình (22 tuổi).

Theo cơ quan công an, Đinh Quốc Hoàng - chủ cơ sở karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh (TP. Hà Nội) được xác định là người cầm đầu đường dây. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội đăng thông tin tuyển dụng với những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ các bé gái dưới 16 tuổi đến làm tiếp viên karaoke.

Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, móc nối với những người ở nhiều địa phương để tìm kiếm, đưa đón, mua bán và quản lý các nạn nhân. Một số địa điểm được bố trí để tập trung, quản lý các nữ tiếp viên trước khi đưa đến các cơ sở karaoke.

Khoảng 20 giờ 05 phút ngày 20-9, C02 phối hợp với công an các địa phương thành lập 6 tổ công tác, đồng loạt kiểm tra các quán karaoke và điểm tập trung tiếp viên tại Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Ninh Bình.

Các nghi phạm tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC/TTO

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi. Tại Ninh Bình, 7 nữ tiếp viên được giải cứu tại quán karaoke Quyết Tiến; còn tại Lào Cai, 5 người được đưa ra khỏi quán karaoke 68. Tổng cộng, 46 nữ tiếp viên được giải cứu.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại, sổ sách ghi chép việc đưa đón, thu tiền của nhân viên phục vụ cùng các tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến nay, Hoàng và đồng phạm đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Trong đó, 1 bé gái 12 tuổi (quê Cao Bằng) sau khi lên mạng xã hội tìm việc đã bị đưa vào đường dây và bán chuyển qua nhiều người.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã tạo ra những khoản “nợ” để khống chế nạn nhân, buộc các em làm việc tại các quán karaoke nhằm trả nợ.

Một trường hợp khác là bé gái 14 tuổi ở Hà Nội được rủ đến làm tại 1 quán karaoke ở Hải Phòng với lời hứa về việc làm. Sau gần 1 tháng, em không được trả lương mà chỉ được lo ăn ở, sau đó tiếp tục bị chuyển cho người khác.

C02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý theo quy định pháp luật.