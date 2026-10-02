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Khởi tố 7 đối tượng giết người ở xã Chư A Thai

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng về hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra ở khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ (thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai).

7 đối tượng gồm: Nay Thul (SN 2010), Ksor Tú (SN 2009), Nay Na Tô (SN 2008), Rcom Bình (SN 2008), Rmah Phú (SN 2009), Ksor Huyên (SN 2008), Rmah Hải (SN 2009, cùng trú tại xã Chư A Thai).

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7 đối tượng ở xã Chư A Thai bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Minh Đức

Theo hồ sơ: Khoảng 23 giờ ngày 20-9, nhóm của Thul ngồi chơi tại quán billiards ở làng Glung Mơ Lang (xã Chư A Thai) thì thấy 2 xe máy, mỗi xe chở 2 người đi ngang qua và nẹt pô.

Bực tức, nhóm của Thul đi lấy dao tự chế, kiếm Nhật, ná cao su đi tìm nhóm nẹt pô để đánh.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21-9, 7 đối tượng trên đi đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ thì gặp nhóm 14 thanh thiếu niên đang ăn nhậu tại đây. Xác định trong nhóm này có một số thanh thiếu niên vừa nẹt pô, nhóm của Thul đã xông đến gây hấn.

Lúc này, 2 nhóm xảy ra xô xát. Nhóm của Thul đã dùng hung khí chém khiến Rmah Tại (SN 2007, trú tại xã Chư A Thai) tử vong và 1 người bị thương.

Ngay trong ngày 21-9, Tổ điều tra khu vực 7 của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan bắt giữ các đối tượng để điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

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