Thông báo thông tin Dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 1

(GLO)- Công ty TNHH SOLCENTER Nhơn Phú thông báo công khai thông tin Dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 như sau:

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1. Tên hạng mục công trình: Dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 1

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH SOLCENTER Nhơn Phú

- Địa chỉ: Khu OLK-01, Dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

3. Địa điểm xây dựng:

Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

4. Địa điểm liên hệ, địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký:

Văn phòng bán hàng, Dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 1, quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

5. Tiến độ thực hiện dự án:

· Thời điểm khởi công: Tháng 8-2026

· Dự kiến hoàn thành, bàn giao: Tháng 2-2031

6. Quy mô dự án:

Dự án gồm 6 block nhà ở, cao 18 tầng, hồ bơi, khu vực dịch vụ thương mại tại khối đế tòa nhà cùng hệ thống công trình hạ tầng xã hội, cây xanh, đường giao thông, sân đường nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối theo hồ sơ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổng số căn hộ:

Tổng số: 1.469 căn hộ.

8. Diện tích căn hộ:

Diện tích các căn hộ dự kiến từ 36,8 m² đến 88,2 m².

9. Giá bán căn hộ:

Giá bán dự kiến bình quân căn hộ khoảng: 16.500.000 đồng/1m² (giá bán này chưa bao gồm thuế GTGT và kinh phí bảo trì căn hộ)

10. Dự kiến thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Dự kiến tháng 10-2026. Thời gian chính thức bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ đăng ký sẽ được Công ty thông báo, công khai theo đúng quy định pháp luật.