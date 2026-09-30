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Nhận hối lộ gần 70 triệu, cựu cán bộ TP. Pleiku cũ lãnh án 4 năm tù

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 7 - Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Mậu Thảo (SN 1992, trú tại phường Pleiku), cựu cán bộ của TP. Pleiku cũ, 4 năm tù vì đã nhận hối lộ gần 70 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định: Thảo vốn là cán bộ thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP. Pleiku cũ.

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Đặng Mậu Thảo (bìa trái) đã nhận hối lộ gần 70 triệu đồng. Ảnh: Văn Sơn

Thảo được phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng; thẩm định, quản lý công tác liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, theo dõi các công trình do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư khi được phân công, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời, Thảo còn được giao nhiệm vụ thực hiện hậu kiểm cấp giấy phép xây dựng; xác nhận công trình hoàn thành xây dựng, trật tự xây dựng… của 7 địa bàn là các xã, phường của TP. Pleiku cũ gồm: Diên Hồng, Phù Đổng, Ia Kring, Hội Phú, Chi Lăng, Trà Bá và Diên Phú.

Trong khoảng thời gian này, một số cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở lo lắng thủ tục chậm trễ hoặc bị trả hồ sơ vì sai sót dẫn đến thời gian cấp giấy phép bị kéo dài nên đã chủ động liên hệ nhờ Thảo tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng có được giấy phép.

Lợi dụng việc này, Thảo đã yêu cầu các cá nhân đó phải đưa tiền cho Thảo. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) xác định Thảo đã nhiều lần nhận tiền của 13 cá nhân với số tiền gần 70 triệu đồng.

Với hành vi nhiều lần vòi vĩnh nhận tiền của người dân, Thảo đã bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Gia Lai truy tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, Thảo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả cùng với một số tình tiết giảm nhẹ khác nên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 7 - Gia Lai đã tuyên phạt Thảo mức án 4 năm tù.

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