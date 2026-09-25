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Bắt khẩn cấp đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Bình Hiệp

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Lưu Bá Khôi (SN 2005, trú phường Quy Nhơn) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 22-9, Công an xã Bình Hiệp tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.V. (SN 2000, trú thôn Tây An, xã Bình Hiệp) về việc bị mất chiếc xe mô tô Yamaha Exciter 150, biển kiểm soát 77H1-406.xx để tại phòng khách trong nhà.

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Trần Lưu Bá Khôi (trái) và Lê Nguyễn Quốc Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: Đặng Lâm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Hiệp đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy tìm tài sản và các đối tượng liên quan.

Đến khoảng 18 giờ ngày 22-9, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã xác định Trần Lưu Bá Khôi và Lê Nguyễn Quốc Đạt (SN 2008, trú phường Quy Nhơn) là 2 đối tượng liên quan đến vụ trộm.

Hai đối tượng khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 19-9, lợi dụng lúc cửa cổng và cửa nhà anh V. không khóa, không có người trông coi, Khôi và Đạt đã lén vào nhà dắt chiếc xe ra ngoài rồi mang đi tiêu thụ.

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Chiếc xe máy bị 2 đối tượng trộm cắp. Ảnh: Đặng Lâm

Kết quả xác minh 2 đối tượng Khôi và Đạt đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Lưu Bá Khôi.

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

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