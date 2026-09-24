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Gia Lai: Xử lý thiếu niên 13 tuổi bốc đầu xe gắn máy, quay clip đăng TikTok

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Tây vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác minh, xử lý một trường hợp thiếu niên 13 tuổi đang cư trú trên địa bàn phường về hành vi bốc đầu, nằm trên yên xe để quay clip đăng TikTok.

Trước đó, ngày 20-9, Công an phường Hoài Nhơn Tây tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua fanpage Công an phường về việc tài khoản TikTok “Ku tây” vừa đăng tải clip thiếu niên điều khiển xe gắn máy biển số 81AA-187.xx có hành vi bốc đầu, đùa giỡn gây mất an toàn giao thông.

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N.T.T. (thứ 2 từ trái sang) tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Nam

Qua xác minh thông tin, Công an phường xác định người điều khiển phương tiện trong clip là N.T.T. (SN 2012, trú tổ dân phố Cự Tài, phường Hoài Nhơn Tây). Clip này T. nhờ bạn quay vào ngày 20-9 tại đường Lê Duẩn (đoạn qua phường Tam Quan), sau đó tự đăng lên tài khoản của mình.

Ngày 23-9, Công an phường phối hợp cùng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời giáo dục, răn đe và cho T. ký cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an cũng xác định xe gắn máy liên quan vụ việc đã qua độ chế, được T. mua trả góp của một cá nhân ở phường Hoài Nhơn Bắc nhưng người đứng tên phương tiện là bà H.T.N.L. (SN 1982, trú phường Hội Phú).

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an đề nghị các phụ huynh, chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Người dân khi mua bán phương tiện cần thực hiện đầy đủ thủ tục sang tên theo quy định.

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