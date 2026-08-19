Xử lý nghiêm 2 thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu ở xã Ia Krái

Trước đó, sáng cùng ngày, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái phát hiện trên trang Facebook “Chuyện người Gia Lai” đăng tải 1 video về 2 nam thanh niên ngồi trên xe máy có hành vi bốc đầu, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện mà 2 thanh niên điều khiển. Ảnh: Minh Tuấn

Công an xã đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 2 nhanh chóng xác minh và xác định chủ chiếc xe trên là anh B.T.T. (SN 1981, trú tại thôn Pô Kô, xã Ia Krái) nên đã mời anh T. đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh T. thừa nhận vào tối 15-6-2026, con trai anh là B.T.N. (SN 2009) đã mượn chiếc xe máy đi uống nước với bạn bè. Dù biết N. không có giấy phép lái xe, anh T. vẫn để cháu lấy xe đi.

Đoạn video 2 thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu được đăng lên Facebook. Clip: Chuyện người Gia Lai

Sau đó, N. đã điều khiển xe máy qua nhà của R.L.L. (SN 2007) ở cùng thôn. Lúc này, L. điều khiển xe máy chở N. đi trên tỉnh lộ 664 đều không đội mũ bảo hiểm, khi tới đoạn Km45+400 thì L. bốc đầu xe như trong video đã đăng tải trên mạng xã hội.

Lực lượng công an yêu cầu các cá nhân liên quan viết cam kết. Ảnh: Minh Tuấn

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và biên bản vi phạm các lỗi: điều khiển xe bằng 1 bánh với xe 2 bánh, giao xe cho người không đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.