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Gia Lai: Tiêu hủy hơn 18.760 sản phẩm vi phạm hành chính bị tịch thu

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 1-10, tại phường Pleiku, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính đã bị lực lượng QLTT tịch thu qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Tổng số hàng hóa tiêu hủy đợt này là 18.760 sản phẩm các loại, thuộc 128 nhóm hàng hóa, có trị giá hơn 1,16 tỷ đồng.

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Lực lượng chức năng tiêu hủy mũ bảo hiểm. Ảnh: Vũ Thảo

Những sản phẩm này là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị các đội QLTT khu vực phía Tây tỉnh tịch thu từ đầu năm 2026 đến nay. Nhóm mặt hàng tiêu hủy chủ yếu là quần áo, đồ gia dụng, giày dép, mắt kính, mũ bảo hiểm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm chức năng, máy móc, thiết bị điện, điện tử, phụ tùng cơ khí và một số hàng hóa khác.

Trong đó, nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng nhập lậu; một số sản phẩm không có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thành phần, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc hồ sơ chứng minh nguồn gốc...

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Nhóm hàng thiết bị điện, điện tử được tiêu hủy bằng biện pháp cơ học như đập, cắt, phá hủy làm biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Vũ Thảo

Theo phương án, hàng hóa được phân loại để áp dụng hình thức tiêu hủy phù hợp. Quá trình tiêu hủy do Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tổ chức thực hiện, bảo đảm kiểm đếm, phân loại, giao nhận và xử lý đúng phương án, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Clip: Vũ Thảo
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