Cục An ninh mạng: Kiên quyết dẹp clip độc hại, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(GLO)- Chiều 30-9, trang fanpage của Cục An ninh mạng (có dấu tích xanh) đã đưa ra cảnh báo: “Kiên quyết dẹp vấn nạn clip độc hại. Phải phân loại phim trên mạng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ trẻ em”.

Theo Cục An ninh mạng, thời gian qua, tình trạng sản xuất và phát tán các video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, cờ bạc, dàn cảnh "thanh toán" kiểu xã hội đen diễn ra phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều clip độc hại tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình: TTO

Hậu quả của tệ nạn này vô cùng khôn lường khi tác động trực tiếp đến nhóm thanh thiếu niên - lứa tuổi đang hình thành nhân cách - dẫn đến nhận thức lệch lạc, coi bạo lực là công cụ giải quyết mâu thuẫn và gia tăng xu hướng "bắt chước" các hành vi vi phạm pháp luật.

Cục An ninh mạng thông tin: Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương đã quyết liệt vào cuộc triệt phá các nhóm đối tượng chuyên dàn dựng, đăng tải nội dung phi pháp trên mạng xã hội.

Trong đó, có nhóm dàn dựng kịch bản, phân công đạo diễn, chuẩn bị đạo cụ (súng, dao) và lôi kéo cả những đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia đóng phim.

Mục đích là tạo ra các clip kích động bạo lực, cổ xúy lối sống "giang hồ" để "câu view, câu like", thu hút hàng triệu lượt xem nhằm nhận tiền chi trả từ các nền tảng xuyên biên giới.

Ở một vụ việc khác, cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm 8 đối tượng bàn bạc, dàn dựng kịch bản quay các clip đánh bạc (xóc đĩa, bài lá), đồng thời lồng ghép quảng cáo và chào bán thiết bị cờ bạc bịp. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã phát tán gần 800 clip độc hại lên không gian mạng.

Cả 2 nhóm đối tượng trên đều đang bị điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cục An ninh mạng cũng thông tin thêm về công văn của Cục Điện ảnh gửi các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên mạng và các đơn vị vận hành nền tảng truyền thông số, kho ứng dụng, yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định 131/2022/NĐ-CP.

Trong đó, phải đáp ứng đầy đủ điều kiện phân loại phim (có hội đồng phân loại, có quy trình kỹ thuật tạm dừng và gỡ bỏ phim vi phạm); thông báo qua hệ thống dữ liệu phân loại phim trước khi phát sóng; đồng thời bắt buộc hiển thị mức phân loại, cảnh báo nội dung và áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em.

Cục An ninh mạng khẳng định các vụ việc bị xử lý thời gian qua là cảnh báo đối với những người tham gia sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Việc sản xuất, đăng tải clip độc hại để thu hút tương tác, trục lợi không chỉ tạo hệ lụy cho cộng đồng mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.