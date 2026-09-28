Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trần Thái Dương (SN 2006, trú tại xã Biển Hồ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Dương là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ” và đi nhiều nơi để tìm tài sản sơ hở trộm cắp.

khoi-to-doi-tuong-vua-ra-tu-lai-dot-nhap-nha-dan-trom-cap.jpg
Đối tượng Dương đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Tiến Dũng

Rạng sáng 22-9, Dương điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, dùng khẩu trang che biển kiểm soát nhằm qua mắt camera an ninh để tiếp cận nhà bà N.T.H. (thôn 1, xã Mang Yang) để trộm cắp.

Khoảng 0 giờ 20 phút, lợi dụng lúc gia đình bà H. ngủ say, đối tượng đeo khẩu trang và đột nhập vào trong nhà trộm 1 chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 15 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng Pleiku.

Nhận được tin báo của bà H, Công an xã Mang Yang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an phường Pleiku khẩn trương truy xét, khoanh vùng và theo vết đối tượng.

Đến chiều 23-9, lực lượng Công an đã bắt giữ Dương cùng xe máy gây án và chiếc điện thoại mà đối tượng đã trộm cắp được để làm thủ tục trả lại cho bà H.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Tin tức

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Tin tức

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

null