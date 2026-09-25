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Triệt phá đường dây làm giả An Cung và mỹ phẩm hơn 1.000 tấn, lộ khoản vốn từng góp của Công ty Nghệ sĩ Quyền Linh

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Công an, VOV, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả cùng nhiều nguyên liệu, máy móc, thiết bị, với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook rao bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh nguồn Bộ Công an

Cơ quan điều tra sau đó xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh, triệt phá. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Phương Tuyền - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home (có địa chỉ tại Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) bị xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng mua viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc, cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc rồi đưa về Việt Nam đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

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Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền. Ảnh nguồn Bộ Công an

Nguyên liệu được xác định có bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số thành phần khác. Sản phẩm sau đó được đóng trong bao bì mang thông tin như hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, quảng cáo với công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Theo Bộ Công an, mỗi hộp An Cung giả được mua với giá khoảng 105.000 đồng, sau đó qua nhiều tầng trung gian được bán tới người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng/hộp. Công an thu giữ khoảng 10.000 hộp An Cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can, 1 bị can được Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

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Tang vật của vụ án. Ảnh nguồn Bộ Công an

Ngoài ra, dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Tuyền còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...

Công an cho biết đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm giả thuộc 64 mã hàng, cùng lượng lớn nguyên liệu, máy móc, thiết bị. Tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu và thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

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Các loại mỹ phẩm bị làm giả được cơ quan Công an tịch thu. Ảnh nguồn Bộ Công an

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”; đồng thời, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.

Cùng với diễn biến vụ án, thông tin về cơ cấu vốn của Tami Natural Home được chú ý. Theo báo Tuổi Trẻ, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy vào tháng 4-2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh góp 9,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ Tami Natural Home. Thời điểm đó, bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền nắm 54% vốn còn lại, tương đương 10,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký thay đổi doanh nghiệp vào tháng 7-2025 không còn ghi nhận Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh trong danh sách thành viên của Tami Natural Home.

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Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh nguồn Bộ Công an

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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