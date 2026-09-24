Gia Lai: Bắt giữ đối tượng có 3 tiền án trộm cắp

(GLO)- Ngày 24-9, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lãi (SN 1984, trú thôn Bắc Sơn, xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 20-9, Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện trang Facebook “Góc nhìn Gia Lai” đăng tải video phản ánh vụ việc kẻ gian lẻn vào quán Khét (số 07 Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhơn Nam) lấy trộm điện thoại di động của nhân viên trong lúc đang ngủ say.

Đối tượng Nguyễn Thị Lãi. Ảnh: Quý Hiền

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Nam đã khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng.

Đến 18 giờ ngày 22-9, lực lượng Công an đã làm rõ kẻ thực hiện hành vi trộm cắp trên là Nguyễn Thị Lãi, đối tượng hiện sống lang thang, thực hiện nhiều vụ trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lãi khai nhận: Vào đêm 19-9, lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng đã đột nhập vào quán Khét trộm 2 điện thoại di động của 2 nhân viên của quán.

Mở rộng điều tra, Lãi còn thừa nhận: Trước đó, vào ngày 14-9, đối tượng đã đột nhập một phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư (phường Quy Nhơn Nam) lấy trộm 1 điện thoại iPhone của anh N.T.H (SN 2005). Qua xác minh nhân thân, Nguyễn Thị Lãi là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 11-9-2026.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.