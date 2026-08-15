Công an xã Phù Mỹ Bắc nhanh chóng làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

(GLO)- Chỉ sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng xảy ra tại thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc.

Vào lúc 20 giờ ngày 13-8, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiếp nhận tin báo của bà La Thị Gái (SN 1978, trú thôn Hòa Tân) về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Hằng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Hiền Quý

Theo trình báo, khoảng 20 giờ cùng ngày, khi vào phòng ngủ, bà Gái phát hiện góc ga giường phía bên trái bị bung, gối và đệm bị xáo trộn, rơi xuống sàn. Kiểm tra chiếc túi xách được cất giấu dưới đệm, bà Gái phát hiện toàn bộ số tài sản tích góp của gia đình gồm 1,35 lượng vàng 24K và 17 triệu đồng tiền mặt đã bị lấy trộm. Tổng giá trị tài sản bị mất được xác định khoảng 200,6 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hiền Quý

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Phạm Thị Hằng (SN 1991, trú cùng thôn Hòa Tân) có biểu hiện bất thường nên mời đến trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ thu thập được, nghi can đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Hằng, biết chồng và con bà Gái thường xuyên đi biển, không có mặt ở nhà, đối tượng đã theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại để tìm thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp. Chiều 13-8, lợi dụng lúc gia đình bà Gái không có người ở nhà, Hằng lén lút đột nhập vào phòng ngủ, lục soát và lấy trộm toàn bộ số vàng cùng tiền mặt được cất giấu dưới đệm.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đã thu hồi 1,35 lượng vàng 24K và 14 triệu đồng tiền mặt. Hằng khai đã tiêu xài 3 triệu đồng.

Hiện Công an xã Phù Mỹ Bắc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.