Bắt đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản tại phường An Nhơn Đông

(GLO)- Công an phường An Nhơn Đông vừa tạm giữ hình sự Trương Văn Hoàng (SN 1991, trú tại xã Đak Pơ), đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 31-7, Công an phường An Nhơn Đông phối hợp với Công an một số địa phương xác minh và bắt giữ Trương Văn Hoàng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Kông Chro.

Đối tượng Trương Văn Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Giang

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 1-12-2025, Hoàng cùng 3 đối tượng khác đã đột nhập vào xưởng gỗ của một người dân tại tổ dân phố Nhơn Hưng (phường An Nhơn Đông), lấy trộm 4 cây gỗ tròn (trị giá khoảng 40 triệu đồng).

Nhận tin báo, lực lượng Công an khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng và thu hồi tang vật. Các đối tượng trong vụ trộm cắp này đã bị Công an phường bắt giữ, chỉ có Hoàng trốn thoát khỏi địa phương.

Sau khi gây án, Hoàng liên tục thay đổi chỗ ở qua nhiều địa bàn nhằm lẩn tránh lực lượng chức năng. Sau nhiều tháng kiên trì xác minh, truy lùng, Công an phường An Nhơn Đông tìm được nơi ẩn náu của đối tượng và phối hợp các lực lượng đã vây bắt thành công.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.