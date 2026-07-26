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Gia Lai: Xác minh thông tin người đàn ông bị nhóm người đánh đến nhập viện

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NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Công an xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) đang xác minh thông tin phản ánh vụ việc người đàn ông bị nhóm người hành hung phải nhập viện xảy ra tại địa bàn xã, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh người đàn ông bị nhóm người đánh đập gây thương tích phải nhập viện điều trị. Nội dung clip cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 38 phút ngày 22-7, tại một căn nhà ở thôn Vạn Thiện (xã Phù Mỹ Nam).

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Camera ghi lại hình ảnh vụ việc. Ảnh chụp từ clip

Nội dung đăng tải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình vì cách hành xử bạo lực của những người liên quan.

Chị T.T.H.X. (trú thôn Vạn Thiện, xã Phù Mỹ Nam) - người đăng tải thông tin, clip lên mạng xã hội cho biết, người bị đánh trong clip là chồng chị, tên N.V.D. (SN 1987, trú cùng địa phương). Anh D. và những người liên quan có quan hệ quen biết, thân thiết lâu năm.

Cũng theo chị X., tối 22-7, những người này đang nhậu thì gọi điện thoại cho anh D. Khi anh D. vừa tới nơi thì xảy ra lời qua tiếng lại với một người trong nhóm. Anh D. sau đó bị 3 người trong nhóm này lần lượt đánh đập. Sự việc dừng lại khi những người xung quanh can ngăn.

Sau khi chồng bị hành hung, chị X. trình báo sự việc đến Công an xã Phù Mỹ Nam đồng thời đưa anh đi điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Liên quan vụ việc, sáng 26-7, nguồn tin từ Công an xã Phù Mỹ Nam cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

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