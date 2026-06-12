Xét xử nhóm côn đồ “bắt cóc”, đánh đập người dân ép ký giấy nợ

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “bắt cóc”, đánh đập con nợ để cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn xã Ia Khươl.

4 bị cáo được đưa ra xét xử về 2 tội danh “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Trần Quang Việt (SN 1988, trú tại tổ 9, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Văn Cường (SN 1993, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Đức Việt (SN 1982, trú tại thôn Kep Ram, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Thanh Tiến (SN 2001, trú tại tổ 2, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi).

4 bị cáo có hành vi bắt cóc, đánh đập để ép ký giấy nợ đã lãnh án. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ, khoảng giữa năm 2025, anh V.K.L. (trú thôn Tân Lập, xã Ia Khươl) đi chơi tại khu vực phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Do thiếu tiền, anh L. cùng bạn đã thế chấp 1 giấy tờ xe để vay khoảng 20 triệu đồng từ nhóm của Quang Việt.

Sau khi về nhà, anh L. đã đưa tiền cho 1 người bạn mang đến trả cho nhóm của Quang Việt. Tuy nhiên, 2 bên không thống nhất về số tiền lãi; nhóm của Việt cho rằng phía anh L. đã không trả đủ số tiền nợ mình.

Do đó, ngày 13-6-2025, 4 đối tượng trên đã đến nhà anh L., dùng vũ lực ép anh lên ô tô đến số nhà 01 Hồ Tùng Mậu, phường Kon Tum và giữ trái pháp luật.

Tại đây, các đối tượng đã đánh đập, ép bị hại phải viết giấy nợ 41 triệu đồng. Trên cơ sở giấy nợ trên, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng mà anh L. trả.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh L. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Ia Khươl điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quang Việt và Cường mức án 5 năm 6 tháng tù, Đức Việt 3 năm 9 tháng tù và Tiến 2 năm 9 tháng tù.