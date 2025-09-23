Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xét xử nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của tiếp viên karaoke

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 22-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú tại phường An Nhơn Bắc tổng cộng 12 năm tù.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Công Nghĩa (SN 1995) 4 năm 6 tháng tù, Trần Thanh Tùng (SN 2001) 3 năm tù, Trần Công Danh (SN 2001) 2 năm 6 tháng tù và Trần Quang Trung (SN 2006) 2 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2024, Nghĩa cùng Tùng và Trung thuê nhà trọ ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (nay là phường An Nhơn), chung sống với các nữ tiếp viên karaoke. Nghĩa lo chỗ ăn ở, phương tiện đưa đón và buộc mỗi tiếp viên nộp 70.000 đồng/ca để trang trải chi phí.

quang-canh-cac-bi-cao-tai-phien-toa.jpg
Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của tiếp viên karaoke. Ảnh: N.L

Cuối tháng 10-2024, Nghĩa bàn với Tùng và Trung tìm gặp quản lý các tiếp viên và những nữ tiếp viên làm việc tự do trên địa bàn, đe dọa và buộc họ nộp tiền “bảo kê” 2 triệu đồng/người/tháng, nếu không sẽ không cho làm việc. Sau đó, Trần Công Danh cũng xin gia nhập nhóm và tham gia vào việc cưỡng đoạt.

Để gây sức ép, đầu tháng 11-2024, Nghĩa cùng đồng bọn nhiều lần chặn đường, ngăn không cho các tiếp viên vào quán phục vụ khách, buộc họ phải nộp tiền “bảo kê”.

Từ ngày 15 đến 21-11-2024, nhóm của Nghĩa đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng cộng 18,5 triệu đồng. Số tiền này cả nhóm dùng để tiêu xài.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân; làm mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên địa bàn nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

null