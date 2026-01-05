Gia Lai: Truy tìm hung khí giết người trong quán nhậu trên đường Hùng Vương

(GLO)- Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo truy tìm vật chứng là hung khí trong vụ án hình sự giết người xảy ra tại số 69B Hùng Vương (phường Diên Hồng).

Quá trình điều tra, CQCSĐT Công an tỉnh xác định: Vào khoảng 4 giờ 10 phút ngày 17-12-2025, sau khi thực hiện hành vi giết người và gây thương tích tại quán nhậu ở số 69B Hùng Vương, Phan Văn Thuận (SN 1995, tên thường gọi Tru Trọc, trú tại làng Jút 1, xã Ia Hrung) và em trai Phan Văn Hòa (SN 2001, tên thường gọi Trúc Hòa) đã mang hung khí tẩu thoát.

Lực lượng Công an truy tìm hung khí giết người trong quán nhậu nhưng chưa thu giữ được. Ảnh: Văn Ngọc

Theo lời khai, các đối tượng đã ném hung khí xuống dưới chân cầu Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng) để phi tang.

Đặc điểm hung khí gồm: 1 kiếm dài khoảng 70 cm, lưỡi dài 50 cm, phần lưỡi rộng nhất khoảng 4 cm, phần chuôi có quấn vải bên ngoài; 1 con dao dài khoảng 20 cm, cán dao bằng nhựa màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 10 cm, bản rộng 2 cm, sắc nhọn; 1 bình xịt hơi cay hình trụ tròn cao khoảng 10 cm, đường kính khoảng 2,5 cm, màu cam đen, trên thân có ghi dòng chữ “Take down”.

Đối tượng Hòa khai đã ném con dao gây án xuống khu vực cầu Phan Đình Phùng. Ảnh: Văn Ngọc

CQCSĐT đã tiến hành truy thu vật chứng tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu giữ được. Do đó, để phục vụ công tác điều tra, CQCSĐT thông báo rộng rãi để quần chúng nhân dân nếu phát hiện thì đến CQCSĐT Công an tỉnh cung cấp thông tin phối hợp giải quyết tại địa chỉ Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình sự (267A Trần Phú, phường Diên Hồng); số điện thoại liên hệ: 0987802345 gặp điều tra viên Lê Mạnh Tiến.

Được biết, liên quan đến vụ án này, CQCSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 3 bị can về hành vi giết người gồm Thuận, Hòa và Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú tại tổ 3, phường Hội Phú). Các đối tượng trên đã gây ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.