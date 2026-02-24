Gia Lai: Nghĩa cử đẹp của cán bộ công an xã giữa đường xuân

(GLO)- Ngày 20-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), trong không khí du xuân, thăm thân đầu năm mới, một nghĩa cử đẹp của cán bộ Công an xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.

Theo chia sẻ của gia đình chị N.T.T.D (trú tại tỉnh Đắk Lắk), trên hành trình di chuyển từ tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) đến tỉnh Đắk Lắk, khi đi qua địa bàn xã Ya Ma, phương tiện của gia đình bất ngờ gặp sự cố, phải nhờ xe cứu hộ kéo gần 25km. Thời điểm đầu năm, nhiều cơ sở sửa chữa nghỉ Tết, việc tìm phụ tùng thay thế gặp không ít khó khăn, nhất là với dòng xe đã cũ, linh kiện khan hiếm.

Nắm bắt tình hình, Trung uý Vũ Ngọc Tĩnh - Cán bộ Công an xã Ya Ma và đồng chí Võ Hồ Đan Trường - Tổ viên Tổ ANTT xã Ya Ma đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn, đã chủ động hỏi thăm, hỗ trợ liên hệ các điểm sửa chữa, tìm mua phụ tùng phù hợp. Suốt gần 3 giờ đồng hồ, người cán bộ ấy đã ở lại cùng gia đình, hỗ trợ sửa xe, đảm bảo an toàn để mọi người tiếp tục hành trình. Khi xe được khắc phục xong, gia đình ngỏ ý gửi chi phí phụ tùng và công sửa chữa nhưng anh kiên quyết từ chối.

Cảm kích trước hành động đẹp, người dân đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt xem, hơn 8.000 lượt tương tác cùng nhiều bình luận bày tỏ sự trân trọng, ngợi khen tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của cán bộ Công an.

Việc làm ý nghĩa trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ không chỉ giúp một gia đình vượt qua sự cố giữa đường, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân, “gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ”, để mỗi ngày Xuân thêm ấm áp, nghĩa tình.