Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Xe tải va chạm xe máy tại phường Bình Định, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Tối 15-3, ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông đi xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 15-3 trên đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 1 cũ) qua trung tâm phường Bình Định, khu vực phía trước Siêu thị Co.opmart An Nhơn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Như

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 50H-908xx di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy biển số 77F1-232xx di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bị thương rất nặng. Nạn nhân đã được Công an phường Bình Định đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Nhơn (phường An Nhơn Đông). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an phường Bình Định triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa và đường đông xe qua lại. Ảnh: Thanh Như

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một người dân địa phương cho hay: Thời điểm xảy ra tai nạn, tại khu vực trên trời mưa, đường đông xe cộ qua lại.

“Thông tin chính thức về tài xế xe tải và nạn nhân tử vong đang được cơ quan Công an xác minh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra” - Chủ tịch UBND phường Bình Định cho hay.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

Tin tức

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Tin tức

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

Pháp luật

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

