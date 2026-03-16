Xe tải va chạm xe máy tại phường Bình Định, 1 người tử vong

(GLO)- Tối 15-3, ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông đi xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 15-3 trên đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 1 cũ) qua trung tâm phường Bình Định, khu vực phía trước Siêu thị Co.opmart An Nhơn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Như

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 50H-908xx di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy biển số 77F1-232xx di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bị thương rất nặng. Nạn nhân đã được Công an phường Bình Định đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Nhơn (phường An Nhơn Đông). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an phường Bình Định triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa và đường đông xe qua lại. Ảnh: Thanh Như

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một người dân địa phương cho hay: Thời điểm xảy ra tai nạn, tại khu vực trên trời mưa, đường đông xe cộ qua lại.

“Thông tin chính thức về tài xế xe tải và nạn nhân tử vong đang được cơ quan Công an xác minh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra” - Chủ tịch UBND phường Bình Định cho hay.