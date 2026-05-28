Triệu tập 10 đối tượng trong vụ tụ tập đánh nhau ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an phường Hội Phú vừa triệu tập 10 đối tượng liên quan đến vụ tụ tập đánh nhau ở khu vực bờ kè suối Hội Phú.

Trước đó, tối 27-5, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh thiếu niên có hành vi đuổi đánh nhau ở khu vực bờ kè suối Hội Phú (tổ 1 Hội Thương, phường Pleiku).

Cơ quan Công an đã triệu tập 10 đối tượng liên quan đến vụ tụ tập đánh nhau ở bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đoạn clip này, các đối tượng sử dụng gạch đá và tay chân để đánh nhau. Trong đó có 1 đối tượng cầm một vật giống mã tấu. Bên cạnh đó, nhiều thanh thiếu niên hiếu kỳ tụ tập đến xem gây nên cảnh tượng hỗn loạn tại khu vực.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an phường Pleiku phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú khẩn trương xác minh vụ việc.

Clip ghi lại đoạn 2 nhóm thanh thiếu niên đánh nhau. Ảnh chụp màn hình

Tính đến chiều 28-5, cơ quan Công an đã triệu tập 10 đối tượng từ 15-20 tuổi có liên quan đến làm việc.

Bước đầu xác định có 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia vào vụ ẩu đả nói trên. Mỗi nhóm có khoảng 6 đối tượng đi trên 3 xe máy trên khu vực bờ kè. Khi gặp mặt nhau ở đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân rẽ vào bờ kè, 2 bên sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào nhau, sau đó dẫn đến ẩu đả. Vụ việc không gây thương tích cho các đối tượng tham gia.

Các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi đánh nhau của mình. Ảnh: Văn Ngọc

Công an phường Pleiku đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.