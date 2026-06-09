Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 8-6, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhị (SN 1993, trú thôn An Hòa, xã Chư Prông; tạm trú tại phường Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 6-6, Công an xã Chư Prông tiếp nhận tin báo của anh P.M.N. (SN 1991, trú thôn Hợp Thắng, xã Chư Prông) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản gồm một máy tính xách tay hiệu Dell, hai điện thoại di động, một đồng hồ thông minh dành cho trẻ em và khoảng 4 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhị và tang vật liên quan của vụ án. Ảnh: Quang Thiện

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chư Prông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Chỉ sau khoảng 2 giờ xác minh, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Nhị là đối tượng liên quan đến vụ trộm. Đến 10 giờ cùng ngày, Công an xã Chư Prông phối hợp với Công an phường Pleiku bắt giữ Nhị tại một phòng trọ thuộc tổ 1 (Hội Thương), phường Pleiku; đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm một máy tính xách tay hiệu Dell, một đồng hồ thông minh trẻ em hiệu Kidcare và hai điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nhị khai nhận rạng sáng 6-6 đã trèo qua cửa bên hông nhà anh N. Phát hiện cửa không khóa, đối tượng đột nhập vào nhà, lục soát ba phòng và lấy trộm toàn bộ số tài sản nêu trên.

Được biết, Nguyễn Văn Nhị từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.