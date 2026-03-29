Gia Lai: Bắt giữ đối tượng nghi trộm cắp tài sản trên đường Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Pleiku đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nghi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 28-3, tại Km1565+300 đường Hồ Chí Minh (đoạn ngã ba Trà Huỳnh, xã Ia Khuơl), Tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 2 nhận được thông tin từ Công an phường Pleiku về 1 đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang di chuyển trên tuyến.

Lực lượng chức năng bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạt làm tổ trưởng, phối hợp với Trung tá Tô Quang Hải - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức theo dõi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy nhằm tránh sự kiểm tra.

Trước tình huống trên, Tổ công tác không truy đuổi trực diện mà phân công lực lượng bám sát, nắm hướng di chuyển của đối tượng. Qua theo dõi, đối tượng điều khiển xe mô tô hiệu Nouvo, BKS 85B4-226.xx vào dừng tại 1 quán nước mía ven đường, sau đó tìm cách lẩn trốn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, phối hợp Công an phường Pleiku khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Đoan (SN 1994, ở tổ 8, phường Pleiku), hiện không có nơi cư trú ổn định.

Chiếc xe mô tô do đối tượng điều khiển được xác định là phương tiện nghi liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Pleiku tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.