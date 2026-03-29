Gia Lai: Bắt giữ đối tượng nghi trộm cắp tài sản trên đường Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Pleiku đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nghi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 28-3, tại Km1565+300 đường Hồ Chí Minh (đoạn ngã ba Trà Huỳnh, xã Ia Khuơl), Tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 2 nhận được thông tin từ Công an phường Pleiku về 1 đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang di chuyển trên tuyến.

gia-lai-bat-giu-doi-tuong-nghi-trom-cap-tai-san-tren-duong-ho-chi-minh.jpg
Lực lượng chức năng bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạt làm tổ trưởng, phối hợp với Trung tá Tô Quang Hải - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức theo dõi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy nhằm tránh sự kiểm tra.

Trước tình huống trên, Tổ công tác không truy đuổi trực diện mà phân công lực lượng bám sát, nắm hướng di chuyển của đối tượng. Qua theo dõi, đối tượng điều khiển xe mô tô hiệu Nouvo, BKS 85B4-226.xx vào dừng tại 1 quán nước mía ven đường, sau đó tìm cách lẩn trốn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, phối hợp Công an phường Pleiku khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Đoan (SN 1994, ở tổ 8, phường Pleiku), hiện không có nơi cư trú ổn định.

Chiếc xe mô tô do đối tượng điều khiển được xác định là phương tiện nghi liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Pleiku tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

null