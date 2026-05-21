2 xe máy va chạm trên tuyến Diêm Vân - Cát Tiến khiến 1 người tử vong

(GLO)- Tối 21-5, lãnh đạo xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 21-5, tại đoạn đường đang thi công trên tuyến Diêm Vân - Cát Tiến đi qua thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 mô tô.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Đạt

Thời điểm này, mô tô mang biển số 77X9-62xx do ông Phạm Đăng H. (SN 1971, trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Tuy Phước Bắc) điều khiển theo hướng Quy Nhơn - Cát Tiến, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với mô tô biển số 77G1-208.xx do ông Võ Đức T. (SN 1978, trú tại thôn Lục Lễ (xã Tuy Phước Bắc) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Tuy Phước nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo điều tra.