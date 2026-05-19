Xã Vĩnh Thịnh cưỡng chế thu hồi đất cho thuê không đúng thẩm quyền

DUY ĐĂNG
(GLO)- Sáng 18-5, UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình do cho thuê đất không đúng thẩm quyền. 

Việc cưỡng chế được thực hiện theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 14-3-2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) về việc thu hồi 99.786,8 m2 đất tại thửa đất số 1075, tờ bản đồ địa chính số 02, xã Vĩnh Thịnh.

Trước đó, ngày 2-2-2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc cho ông N.C.T. (trú khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh; nay là thôn Định An, xã Vĩnh Thạnh) thuê 104.173 m² đất thuộc thửa đất số 1075, tờ bản đồ số 02 tại xã Vĩnh Thịnh để xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Vĩnh Thạnh.

Ngày 3-6-2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nói trên.

Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh đối thoại với ông T. (bìa trái). Ảnh: D.Đ

Tuy nhiên, theo Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT ngày 11-11-2022 của Thanh tra tỉnh Bình Định (cũ) về việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) cho ông T. thuê hơn 10,4 ha đất khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng thẩm quyền theo khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Từ đó, ngày 27-3-2023, UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông T. với lý do giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai theo Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT.

Bên cạnh đó, năm 2024, ông T. khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, Tòa án đã bác yêu cầu kháng cáo của ông T. và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2024/HC-ST ngày 7-5-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

Các thành viên Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh kiểm đếm tài sản, lập biên bản hiện trạng. Ảnh: D.Đ

Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND xã Vĩnh Thịnh đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại và gửi thông báo yêu cầu ông T. tự giác tháo dỡ công trình, di dời tài sản nhưng ông không chấp hành.

Tại hiện trường, Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh công bố quyết định cưỡng chế, kiểm đếm tài sản, lập biên bản hiện trạng và tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm, di dời tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế theo quy định.

Đối với các tài sản chưa có người nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm, niêm phong và đưa về nơi bảo quản để phục vụ công tác xử lý tiếp theo.

Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh tháo dỡ công trình vi phạm, di dời tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế theo quy định. Ảnh: D.Đ

Theo UBND xã Vĩnh Thịnh, quá trình cưỡng chế được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Công an Gia Lai lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người dân.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

