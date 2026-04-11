Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Đến nay Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh đã nhận được sự đồng thuận của 220/228 hộ dân. Tiến độ triển khai Dự án trên địa bàn phường Hội Phú bị ảnh hưởng do còn 3 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường.

Ba hộ thuộc diện cưỡng chế gồm: hộ bà Kiều Thị Uyên (tổ dân phố 4 Trà Bá); hộ ông Lê Tuấn Quang - bà Dương Thị Hường (tổ dân phố 7 Trà Bá) và hộ bà Lê Thị Liên cùng các con (tổ dân phố 7 Trà Bá).

Đường Nguyễn Văn Linh đang dần hoàn thiện, tạo diện mạo khu đô thị mới trong tương lai. Ảnh: N.D

Theo ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú, trước đó, Ban cưỡng chế phường đã tổ chức đối thoại trực tiếp để vận động, giải thích chính sách cho các hộ dân này. Dù đã được phổ biến đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, cả 3 hộ vẫn không đồng ý di dời.

Ngày 14-4, Ban cưỡng chế sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ nêu trên, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.