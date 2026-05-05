Đẩy nhanh tiến độ thi công đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

(GLO)- Trong dịp lễ 30-4, 1-5 vừa qua, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc thi công xuyên suốt ngày đêm tại dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát với không khí lao động khẩn trương, quyết liệt nhằm sớm hoàn thành công trình hạ tầng hàng không trọng điểm.

Công trường không nghỉ

Những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trong khi nhiều công trình tạm dừng thi công thì tại dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát, nhịp độ lao động vẫn duy trì ở mức cao. Hàng trăm công nhân, kỹ sư làm việc liên tục theo ca, tạo nên một “công trường không nghỉ” đúng nghĩa.

Hàng trăm công nhân cùng máy móc làm việc xuyên lễ tại dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát để đảm bảo tiến độ. Ảnh: Hải Yến

Từ sáng sớm, hàng trăm lượt xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất từ các mỏ cách công trường hơn 20 km. Công tác điều tiết giao thông nội bộ được tổ chức khoa học, hạn chế xung đột luồng xe, đảm bảo an toàn trong điều kiện mật độ phương tiện lớn. Theo số liệu từ đơn vị thi công, khối lượng đắp nền đạt khoảng 40.000 m³/ngày, cho thấy cường độ thi công rất cao.

Giữa nền nhiệt gần 40 độ C, công nhân vẫn bám các vị trí làm việc. Anh Hồ Minh Đức (phường An Nhơn, công nhân của Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO) chia sẻ: “Mỗi ca làm việc kéo dài 8 giờ, công việc của tôi chủ yếu là điều tiết xe ra vào công trường. Nghỉ lễ ai cũng muốn về với gia đình, nhưng anh em động viên nhau cố gắng để kịp tiến độ”.

Tại khu vực thi công của Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO, khoảng 150 nhân công cùng hệ thống thiết bị được bố trí làm việc liên tục. Trung bình mỗi ngày, đơn vị thực hiện đắp khoảng 20.000 m³ đất, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhân lực và thiết bị để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Ông Nguyễn Minh Thắng - Chỉ huy trưởng Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO tại công trường - cho biết: “Dự án đang ở giai đoạn nước rút, tiến độ căng như dây đàn. Gia đình tôi ở Đà Nẵng, không xa xôi gì nhưng hơn 3 tháng rồi vẫn chưa về. Anh em công nhân đã bám công trường thì người chỉ huy cũng phải gác lại việc riêng, cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch”.

Trên công trường thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát hiện có 50 kỹ sư và hơn 700 công nhân, lái xe, lái máy. Hệ thống thiết bị thi công quy mô lớn với 32 máy đào, 76 xe lu, 23 máy ủi, 8 máy san, 4 trạm trộn bê tông cùng khoảng 350 ô tô vận chuyển. Các nhà thầu tổ chức 29 mũi thi công đồng loạt, bao gồm 12 mũi đắp nền, 8 mũi thi công thoát nước, 2 mũi thi công móng cấp phối đá dăm và 2 mũi thi công bê tông mặt đường.

Đến nay, khối lượng đắp nền lũy kế đạt khoảng 3,55 triệu mét khối; thi công móng cấp phối đá dăm đạt 900 m. Giá trị thực hiện trung bình mỗi ngày khoảng 15 tỷ đồng, lũy kế đạt khoảng 750 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tiến độ đang được kiểm soát tốt, bám sát kế hoạch đề ra.

Quyết liệt về đích đúng hẹn

Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, là công trình hạ tầng hàng không trọng điểm của tỉnh. Theo thiết kế, đường băng mới dài 3.048 m, rộng 45 m, xây dựng song song với đường băng đang hoạt động, cách khoảng 215 m về phía Tây, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như Airbus A320, A321.

Dự án còn bao gồm 4 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh và hệ thống thoát nước đồng bộ với mương dọc, cống ngầm, rãnh thấm. Đặc biệt, hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay được đầu tư hiện đại, gồm đèn tiếp cận CAT I, CAT II, hệ thống quan trắc khí tượng tự động, thiết bị dẫn đường ILS và hệ thống chiếu sáng đồng bộ.

Trong những ngày lễ vừa qua, công nhân vẫn làm việc liên tục trên công trường thi công đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Hải Yến

Theo kế hoạch, dự án triển khai trong 12 tháng, từ ngày 2-9-2025 đến 2-9-2026. Tuy nhiên, với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục được đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn. Cụ thể, phần đắp nền trong phạm vi đường cất hạ cánh đã hoàn thành; phần ngoài phạm vi đường cất hạ cánh hoàn thành trước ngày 30-5-2026; hạng mục bê tông xi măng đường băng và đường lăn dự kiến hoàn thành trước ngày 25-6-2026; lắp đặt thiết bị bay hoàn thành trước ngày 30-6-2026, bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026.

Để đảm bảo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”. Các đơn vị phải tăng cường mũi thi công, vừa đảm bảo tiến độ, vừa kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ATGT.

Từ góc độ phát triển hạ tầng, việc thi công xuyên lễ không chỉ thể hiện quyết tâm của các nhà thầu mà còn phản ánh tính cấp thiết của dự án. Khi hoàn thành, đường băng số 2 sẽ nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Phù Cát, giảm tải cho đường băng hiện đang hoạt động, đồng thời tăng khả năng tiếp nhận chuyến bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.