Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tống đạt quyết định khởi tố ông N.M.P. Ảnh: Trọng Sỹ

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra từ ngày 1-11-2025 đến ngày 17-2-2026 tại xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện ông N.M.P. có hành vi mua 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp của đối tượng Đinh Hao (SN 2008, trú làng Hle Hlang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Đây là những chiếc xe do đối tượng Hao trộm cắp mang đi bán.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với những trường hợp mua bán tài sản ham rẻ, không kiểm tra nguồn gốc và giấy tờ hợp pháp hoặc bỏ qua các dấu hiệu nghi vấn về tài sản do phạm tội mà có.

Ảnh: