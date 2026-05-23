Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY TRINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

gia-lai-khoi-to-doi-tuong-tieu-thu-tai-san-do-pham-toi-ma-co.jpg
Tống đạt quyết định khởi tố ông N.M.P. Ảnh: Trọng Sỹ

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra từ ngày 1-11-2025 đến ngày 17-2-2026 tại xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện ông N.M.P. có hành vi mua 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp của đối tượng Đinh Hao (SN 2008, trú làng Hle Hlang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Đây là những chiếc xe do đối tượng Hao trộm cắp mang đi bán.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với những trường hợp mua bán tài sản ham rẻ, không kiểm tra nguồn gốc và giấy tờ hợp pháp hoặc bỏ qua các dấu hiệu nghi vấn về tài sản do phạm tội mà có.

Ảnh:

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Tin tức

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Pháp luật

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

null