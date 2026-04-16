Gia Lai: Khởi tố nhóm 5 đối tượng sử dụng xe bán tải để trộm gỗ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đạt (SN 2001), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1992), Lê Quý Lộc (SN 2008, cùng trú tại phường An Khê), Nguyễn Thanh Pháp (SN 2001, trú tại xã Kông Bơ La) và Trương Văn Hoàng (SN 1991, trú xã Đăk Pơ, hiện không có mặt tại địa phương).

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Theo điều tra ban đầu, tối 1-12-2025, xưởng gỗ của ông L.V.T. (SN 1976, trú phường An Nhơn Đông) bị mất trộm 4 trụ gỗ hình tròn (đường kính 21 cm, dài 4 m), tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra truy xét, Công an phường An Nhơn Đông xác định 5 đối tượng Đạt, Tâm, Lộc, Pháp, Hoàng đã thực hiện hành trộm cắp số gỗ nói trên.

Các đối tượng Lộc, Hoàng, Tâm, Pháp cùng tham gia vụ trộm. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, các đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Trong vụ trộm trên, nhóm đối tượng đã sử dụng ô tô bán tải để thực hiện hành vi. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi nơi cư trú, khiến công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Đến ngày 5-2-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Tâm và Lộc cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngày 24-3, Cơ quan Công an khởi tố bị can đối với Hoàng về cùng hành vi.

Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can đối với Pháp và Đạt cùng về cùng tội danh. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Đạt trong thời hạn 2 tháng để phục vụ điều tra.

(GLO)- Sáng 15-4, lãnh đạo Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Lĩnh (SN 1990, trú tại thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

