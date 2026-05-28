Bắt quả tang đối tượng cắt trộm dây điện tại cầu Lại Giang

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Trần Khắc Thắng (SN 1983, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác tuần tra, mật phục nhằm làm rõ tình trạng mất trộm dây điện gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng công cộng, khoảng 2 giờ ngày 23-5, lực lượng Công an phường Hoài Nhơn Đông phát hiện Thắng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 61S3-5675, chở theo nhiều đoạn dây điện bằng đồng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và bắt giữ.

Đối tượng Trần Khắc Thắng tại hiện trường vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận đã dùng kìm cắt trộm 177 mét dây điện tại cầu Lại Giang (thuộc phường Hoài Nhơn Đông) vào ngày 22-5, sau đó bán cho một người dân địa phương với giá 4,8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tang vật vụ trộm dây điện ở cầu Lại Giang.

Đến đêm 23-5, khi quay lại khu vực cầu Lại Giang để tiếp tục cắt trộm dây điện, Thắng bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang. Theo cơ quan chức năng, Trần Khắc Thắng là đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định.

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

