Bắt quả tang đối tượng cắt trộm dây điện tại cầu Lại Giang

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Trần Khắc Thắng (SN 1983, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác tuần tra, mật phục nhằm làm rõ tình trạng mất trộm dây điện gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng công cộng, khoảng 2 giờ ngày 23-5, lực lượng Công an phường Hoài Nhơn Đông phát hiện Thắng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 61S3-5675, chở theo nhiều đoạn dây điện bằng đồng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và bắt giữ.

Đối tượng Trần Khắc Thắng tại hiện trường vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận đã dùng kìm cắt trộm 177 mét dây điện tại cầu Lại Giang (thuộc phường Hoài Nhơn Đông) vào ngày 22-5, sau đó bán cho một người dân địa phương với giá 4,8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tang vật vụ trộm dây điện ở cầu Lại Giang.

Đến đêm 23-5, khi quay lại khu vực cầu Lại Giang để tiếp tục cắt trộm dây điện, Thắng bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang. Theo cơ quan chức năng, Trần Khắc Thắng là đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định.

