Khởi tố, tạm giam tài xế gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở đèo Tô Na

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) - tài xế xe khách Hùng Phương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Tô Na.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Sáng 8-5, Hậu điều khiển xe khách BKS 77F-000.xx loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương xuất phát từ xã Phú Túc đi khu vực Pleiku trên quốc lộ 25. Trên xe có 7 hành khách.

Chiếc xe khách lao vào lề đường gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ảnh: Văn Hoàng

Khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, khi đi đến khu vực đèo Tô Na đoạn đường dốc quanh co, Hậu đã không làm chủ tay lái khiến chiếc xe lao xuống lề đường bên trái chiều đi.

Vụ va chạm mạnh khiến 3 hành khách là bà V.T.H. (SN 1951), L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12-Gia Lai và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan.

Đối tượng Hậu đã bị khởi tố, tạm giam vì gây tai nạn khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na. Ảnh: Văn Hoàng

Qua đó xác định lỗi trực tiếp xảy ra tai nạn do Hậu không chấp hành các quy định về tham gia giao thông đường bộ, không làm chủ tốc độ khi vào khúc quanh cua trên đường đèo dốc, dẫn đến mất lái khiến chiếc xe lao vào lề đường bên trái.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can với Hậu về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các "điểm nóng" để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc "cho vay đáo hạn ngân hàng"

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

