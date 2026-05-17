Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

Theo đó, từ đầu tháng 5-2026, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) lắp đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương (phường Bình Định). Hình ảnh được in 2 mặt trên tấm biển, đặt tại góc ngã tư, bất cứ ai khi di chuyển qua đây đều dễ dàng nhìn thấy.

Bức hình cán bộ CSGT bắn tốc độ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương (phường Bình Định) khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thiếu tá Lê Việt Tiến - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho biết: Đây là nút giao thường xảy ra va chạm giao thông, một phần nguyên nhân vì nhiều người khi qua đây còn tâm lý chủ quan, chưa làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát.

“Để giảm thiểu vi phạm và tai nạn, đơn vị đã thiết kế, lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ và bảng thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn. Đây như một lời nhắc để mọi người tự điều chỉnh hành vi, ý thức tuân thủ quy định” - Thiếu tá Lê Việt Tiến chia sẻ.

“Cách làm khá hay vì ngã tư này đông xe nhưng vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông. Từ khi có hình ảnh này, bản thân tôi và nhiều người xung quanh khi qua đây an tâm hơn vì hầu hết mọi người ý thức chấp hành quy định, di chuyển chậm, nhường đường cho nhau” - anh Nguyễn Văn Chí (phường Bình Định) bày tỏ.

Mới đây, Đội Đội CSGT đường bộ số 4 cũng đặt hình ảnh tương tự tại đường Lê Duẩn, đoạn qua Công viên Bả Canh, thuộc tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn.

Hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ đã nhắc nhở nhiều tài xế di chuyển trên đường Lê Duẩn (qua phường An Nhơn) điều chỉnh tốc độ. Ảnh: Nguyễn Chơn

Anh Phan Văn Yên (ở phường An Nhơn, nhân viên làm việc tại Công viên Bả Canh) cho biết, đây là đoạn đường vắng, xe cộ thường chạy tốc độ cao. Hai đầu công viên có hai nút giao giữa đường Lê Duẩn với Đô Đốc Long, thường xuyên xảy ra tai nạn, trong đó đã có nhiều vụ gây chết người.

Việc lực lượng CSGT đặt hình ảnh tuyên truyền được người dân rất đồng tình, nhất là mấy ngày qua, nhiều trường hợp chạy ô tô, xe máy qua đây đã chú ý giảm tốc độ.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thích thú với cách làm mới mẻ của lực lượng CSGT. “Cái xe đang chạy bình thường vậy tự nhiên tới đoạn này nó tự hạ ga chạy chậm lại liền” - một dòng trạng thái hài hước của người dân đăng trên Facebook.

Trước hiệu quả mang lại, Đội CSGT đường bộ số 4 đã đặt hàng thêm 4 khung hình tương tự để đặt tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn Tuy Phước.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) - cho biết: Tại các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm, lực lượng kết hợp tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan đồng thời tổ chức điểm chốt chặn, xử lý quyết liệt các vi phạm, tập trung vào các lỗi tốc độ, nồng độ cồn. Từ đó tác động mạnh mẽ, thay đổi ý thức của người tham gia giao thông, góp phần kéo giảm vi phạm và tai nạn.

Thời gian qua, lực lượng CSGT Gia Lai triển khai đồng bộ các giải pháp, nhờ đó đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Cụ thể, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: giảm 48 vụ (15%), giảm 25 người chết (11,01%) và giảm 94 người bị thương (43,93%).