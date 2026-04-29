Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Chiều 29-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15-12-2025 đến 14-4-2026), toàn tỉnh xảy ra 230 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 166 người, bị thương 106 người (giảm 38 vụ, giảm 20 người chết, giảm 80 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025).

Qua phân tích, các vụ TNGT chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ (76 vụ, chiếm 41,99%); phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô (127 vụ, chiếm 70,17%); người gây tai nạn chủ yếu là nam giới (160 vụ, chiếm 88,40%); độ tuổi gây TNGT phổ biến từ 27-55 (78 vụ, chiếm 43,09%).

Thời gian thường xảy ra TNGT là từ 18 giờ đến 24 giờ (73 vụ, chiếm 40,33%). Nguyên nhân gây TNGT chủ yếu là không chú ý quan sát (68 vụ, chiếm 37,57%); đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều (32 vụ, chiếm 17,68%).

Trong quý I, tỉnh Gia Lai có 40 xã, phường tăng số người chết vì TNGT so với cùng kỳ năm 2025; 37 xã, phường giảm số người chết vì TNGT và 58 xã, phường có số người chết không tăng không giảm vì TNGT.

Hiện nay, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: TNGT trên địa bàn tỉnh tuy có giảm nhưng chưa bền vững; sự quan tâm vào cuộc của một số đơn vị, địa phương các cấp có nơi, có lúc chưa đúng mức.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm ATGT trên các tuyến đường ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế; nhiều vị trí mất ATGT ở tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường nông thôn, đường sắt...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Để hoàn thành mục tiêu giảm 5% TNGT trên 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trong năm 2026 so với năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát hạ tầng giao thông, kịp thời xử lý, khắc phục các điểm bất cập trên các tuyến đường; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, đăng kiểm, đào tạo lái xe và nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, sinh viên, góp phần kéo giảm TNGT từ sớm, từ xa.

UBND các xã, phường rà soát, đánh giá thực chất kết quả đạt được thời gian qua; trên cơ sở đó phát huy mặt tích cực đã đạt được, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế tại địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.