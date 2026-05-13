Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã

(GLO)- Chiều 13-5, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên là thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo 47 xã, phường tổ chức diễn tập trong năm 2026.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Hội nghị đã công bố Chỉ thị tổ chức diễn tập của Tỉnh ủy; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Ban Tổ chức, các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau đó, thừa ủy quyền của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo nội dung diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ có 47 xã, phường tổ chức diễn tập, thời gian từ tháng 6-10; thực hành diễn tập mỗi xã, phường từ 1,5-2 ngày, đêm. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, tập trung vào việc vận hành cơ chế chuyển các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng, thực hành tác chiến phòng thủ và tổ chức thực binh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cho 47 xã, phường là hình thức diễn tập mới trong đầu nhiệm kỳ, sau khi thực hiện cơ chế chính quyền địa phương 2 cấp, đưa bộ đội chính quy về cấp xã… Tuy sẽ có khó khăn nhất định nhưng không vì thế mà các cơ quan, đơn vị, địa phương xem nhẹ hoặc hạ thấp mục đích, yêu cầu diễn tập.

Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết, Mệnh lệnh, Chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự nói riêng. Tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập; bồi dưỡng, thống nhất xây dựng hệ thống văn kiện cho khung tập các xã, phường; đặc biệt chú trọng các nội dung diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh.

Soát xét những công việc đã làm được và chưa làm được để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong công tác chuẩn bị để hoàn thành đúng nội dung, chương trình và thời gian quy định.

Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể của tỉnh tiến hành tập huấn bộ phận đạo diễn, khung diễn tập các xã, phường đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức chỉ đạo huấn luyện và thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã, phường chuẩn bị nội dung diễn tập vận hành cơ chế, tổ chức huấn luyện thực binh A2; đồng thời bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có địa bàn các xã, phường diễn tập; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và giải quyết các tình huống xảy ra trong thời gian tổ chức diễn tập.