Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

(GLO)- Chiều 29-5, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai (PCTT) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã, với sự tham gia của hơn 200 người gồm lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích và người dân xã Cát Tiến.

Chương trình diễn tập do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Đê điều và PCTT (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng UBND xã Cát Tiến tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT; bà Mitsue Pembroke - Giám đốc Dự án và Quan hệ đối tác (Tổ chức IOM tại Việt Nam); Đại tá Trần Anh Dũng - chuyên viên cao cấp Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tặng các bộ dụng cụ sơ cứu, cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng cho đội xung kích trước khi diễn tập. Ảnh: Hồng Thương

Tại chương trình, các đại biểu được truyền đạt kiến thức về đa thiên tai, tập huấn phương án ứng phó và tham gia thực hành các nội dung: khởi động hệ thống cảnh báo; diễn tập cơ chế họp Ban Chỉ huy xã; diễn tập thực địa sơ tán ứng phó đa thiên tai lồng ghép các tình huống cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu khẩn cấp.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT - nhấn mạnh: Năm 2025, tỉnh Gia Lai hứng chịu 2 đợt thiên tai nghiêm trọng gồm cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 16 đến 20-11, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân và các hạ tầng thiết yếu, với ước tính tổng thiệt hại hơn 11.500 tỷ đồng.

Do đó, việc nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai cho cộng đồng và lực lượng xung kích PCTT cơ sở trên địa bàn tỉnh có vai trò hết sức quan trọng.

Thông qua các hoạt động diễn tập sẽ giúp rà soát, cập nhật và hoàn thiện các phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai; góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong huy động nguồn lực ứng phó, sơ cấp cứu khi có tình huống xảy ra; đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó cho người dân ngay tại cộng đồng.

Thực hành việc sơ cứu các trường hợp bị thương. Ảnh: Hồng Thương

Được biết, chương trình diễn tập nằm trong chuỗi hoạt động “Tập huấn nâng cao năng lực và diễn tập PCTT cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã” diễn ra từ ngày 27 đến 30-5 tại 2 xã Cát Tiến và Ngô Mây (thuộc gói viện trợ quốc tế khẩn cấp do IOM tại Việt Nam cấp để cứu trợ tại các tỉnh miền Trung).

Trước đó, ngày 27 và 28-5, 80 học viên là đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng xung kích PCTT của 2 xã Cát Tiến và Ngô Mây đã được tập huấn nâng cao năng lực PCTT.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật và củng cố kiến thức, thực hành các kỹ năng ứng phó thiên tai; nâng cao năng lực gia cố nhà cửa, sơ cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn và vận hành các trang thiết bị, máy móc cứu hộ trong điều kiện đa thiên tai.

Đồng thời, tăng cường khả năng chỉ huy và phối hợp của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã với các đội xung kích cộng đồng trong ứng phó, phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp và triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn một cách kịp thời và hiệu quả.

Hơn 200 người tham gia buổi diễn tập. Ảnh: Hồng Thương

Theo kế hoạch, sáng 30-5, chương trình diễn tập tiếp tục được tổ chức tại xã Ngô Mây với sự tham gia của hơn 200 người là lực lượng xung kích PCTT của xã.