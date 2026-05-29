Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

(GLO)- Chiều 29-5, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai (PCTT) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã, với sự tham gia của hơn 200 người gồm lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích và người dân xã Cát Tiến.

Chương trình diễn tập do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Đê điều và PCTT (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng UBND xã Cát Tiến tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT; bà Mitsue Pembroke - Giám đốc Dự án và Quan hệ đối tác (Tổ chức IOM tại Việt Nam); Đại tá Trần Anh Dũng - chuyên viên cao cấp Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tặng các bộ dụng cụ sơ cứu, cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng cho đội xung kích trước khi diễn tập. Ảnh: Hồng Thương

Tại chương trình, các đại biểu được truyền đạt kiến thức về đa thiên tai, tập huấn phương án ứng phó và tham gia thực hành các nội dung: khởi động hệ thống cảnh báo; diễn tập cơ chế họp Ban Chỉ huy xã; diễn tập thực địa sơ tán ứng phó đa thiên tai lồng ghép các tình huống cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu khẩn cấp.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT - nhấn mạnh: Năm 2025, tỉnh Gia Lai hứng chịu 2 đợt thiên tai nghiêm trọng gồm cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 16 đến 20-11, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân và các hạ tầng thiết yếu, với ước tính tổng thiệt hại hơn 11.500 tỷ đồng.

Do đó, việc nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai cho cộng đồng và lực lượng xung kích PCTT cơ sở trên địa bàn tỉnh có vai trò hết sức quan trọng.

Thông qua các hoạt động diễn tập sẽ giúp rà soát, cập nhật và hoàn thiện các phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai; góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong huy động nguồn lực ứng phó, sơ cấp cứu khi có tình huống xảy ra; đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó cho người dân ngay tại cộng đồng.

Thực hành việc sơ cứu các trường hợp bị thương. Ảnh: Hồng Thương

Được biết, chương trình diễn tập nằm trong chuỗi hoạt động “Tập huấn nâng cao năng lực và diễn tập PCTT cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã” diễn ra từ ngày 27 đến 30-5 tại 2 xã Cát Tiến và Ngô Mây (thuộc gói viện trợ quốc tế khẩn cấp do IOM tại Việt Nam cấp để cứu trợ tại các tỉnh miền Trung).

Trước đó, ngày 27 và 28-5, 80 học viên là đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng xung kích PCTT của 2 xã Cát Tiến và Ngô Mây đã được tập huấn nâng cao năng lực PCTT.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật và củng cố kiến thức, thực hành các kỹ năng ứng phó thiên tai; nâng cao năng lực gia cố nhà cửa, sơ cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn và vận hành các trang thiết bị, máy móc cứu hộ trong điều kiện đa thiên tai.

Đồng thời, tăng cường khả năng chỉ huy và phối hợp của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã với các đội xung kích cộng đồng trong ứng phó, phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp và triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn một cách kịp thời và hiệu quả.

Hơn 200 người tham gia buổi diễn tập. Ảnh: Hồng Thương

Theo kế hoạch, sáng 30-5, chương trình diễn tập tiếp tục được tổ chức tại xã Ngô Mây với sự tham gia của hơn 200 người là lực lượng xung kích PCTT của xã.

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Thời sự

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Thời sự

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

