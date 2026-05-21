Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức chương trình hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Made in Gia Lai - Ready for the World - Từ Gia Lai sẵn sàng ra thế giới”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các hiệp hội ngành hàng và hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực thế mạnh như: gỗ nội ngoại thất, may mặc và nông sản.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Tại chương trình, các chuyên gia đã tập trung phân tích sâu về tiềm năng, quy mô của thị trường xuất khẩu trực tuyến toàn cầu; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp cách thức tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tận dụng hạ tầng logistics đa phương thức sẵn có nhằm tiết giảm chi phí vận hành từ Việt Nam sang Mỹ và các thị trường lớn.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp địa phương đã được tiếp cận xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình xuất khẩu truyền thống B2B sang thương mại điện tử xuyên biên giới.

7.jpg
Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Theo các chuyên gia, thay vì phụ thuộc vào việc bán sỉ số lượng lớn qua nhiều tầng trung gian và phải gia công ẩn danh dưới nhãn hiệu nước ngoài, việc đưa sản phẩm trực tiếp lên các sàn thương mại điện tử quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thẳng đến tay người tiêu dùng toàn cầu.

Sự thay đổi mang tính chiến lược này không chỉ giúp cắt giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận, mà còn là cơ hội lớn để các doanh nghiệp chủ động làm chủ và khẳng định giá trị thương hiệu riêng của sản phẩm địa phương trên thị trường quốc tế.

6-2.jpg
Các chuyên gia, diễn giả chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2026, khẳng định rõ vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Đồng thời, xuất khẩu trực tuyến cũng được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế số trong Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Năm 2025 vừa qua, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với hơn 300 doanh nghiệp, đưa hàng hóa tới 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch 3,447 tỷ USD.

Để tạo bước bứt phá mới trong kỷ nguyên số, lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại và tư vấn pháp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ.

Chương trình hợp tác với Amazon Global Selling được kỳ vọng là bước khởi đầu vững chắc để xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số của địa phương, đưa các sản phẩm thế mạnh mang thương hiệu Gia Lai thâm nhập sâu và trực tiếp hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Quy Nhơn

Thời sự

(GLO)- Sáng 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm và làm việc với ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

null