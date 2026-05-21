Gia Lai: Thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới

(GLO)- Sáng 20-5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức chương trình hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Made in Gia Lai - Ready for the World - Từ Gia Lai sẵn sàng ra thế giới”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các hiệp hội ngành hàng và hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực thế mạnh như: gỗ nội ngoại thất, may mặc và nông sản.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Tại chương trình, các chuyên gia đã tập trung phân tích sâu về tiềm năng, quy mô của thị trường xuất khẩu trực tuyến toàn cầu; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp cách thức tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tận dụng hạ tầng logistics đa phương thức sẵn có nhằm tiết giảm chi phí vận hành từ Việt Nam sang Mỹ và các thị trường lớn.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp địa phương đã được tiếp cận xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình xuất khẩu truyền thống B2B sang thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo các chuyên gia, thay vì phụ thuộc vào việc bán sỉ số lượng lớn qua nhiều tầng trung gian và phải gia công ẩn danh dưới nhãn hiệu nước ngoài, việc đưa sản phẩm trực tiếp lên các sàn thương mại điện tử quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thẳng đến tay người tiêu dùng toàn cầu.

Sự thay đổi mang tính chiến lược này không chỉ giúp cắt giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận, mà còn là cơ hội lớn để các doanh nghiệp chủ động làm chủ và khẳng định giá trị thương hiệu riêng của sản phẩm địa phương trên thị trường quốc tế.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2026, khẳng định rõ vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Đồng thời, xuất khẩu trực tuyến cũng được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế số trong Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Năm 2025 vừa qua, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với hơn 300 doanh nghiệp, đưa hàng hóa tới 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch 3,447 tỷ USD.

Để tạo bước bứt phá mới trong kỷ nguyên số, lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại và tư vấn pháp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ.

Chương trình hợp tác với Amazon Global Selling được kỳ vọng là bước khởi đầu vững chắc để xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số của địa phương, đưa các sản phẩm thế mạnh mang thương hiệu Gia Lai thâm nhập sâu và trực tiếp hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.