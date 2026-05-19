Hội CCB Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 18-5, tại Hội trường Quân đoàn 34 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Minh Chí

Tham dự chương trình có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và hội viên CCB tiêu biểu.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB các cấp trong cả nước đã quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, hội viên CCB. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên các lĩnh vực, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong xã hội.

Các cấp Hội và hội viên CCB tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng - chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, phản biện xã hội; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thượng tướng Bế Xuân Trường và lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Minh Chí
Trung ương Hội CCB Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về những cống hiến thầm lặng trong xây dựng cuộc sống bình yên ở cơ sở; phát triển kinh tế, giúp hội viên giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao bằng khen cho 35 tập thể và 70 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình. Ảnh: Minh Chí
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Minh Chí
Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm và làm việc với ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5

(GLO)- Sáng 8-5, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

