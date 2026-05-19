Hội CCB Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Ngày 18-5, tại Hội trường Quân đoàn 34 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và hội viên CCB tiêu biểu.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB các cấp trong cả nước đã quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, hội viên CCB. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên các lĩnh vực, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong xã hội.

Các cấp Hội và hội viên CCB tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng - chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý, phản biện xã hội; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về những cống hiến thầm lặng trong xây dựng cuộc sống bình yên ở cơ sở; phát triển kinh tế, giúp hội viên giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao bằng khen cho 35 tập thể và 70 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

