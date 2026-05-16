Tọa đàm kỷ niệm 67 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 15-5, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Ban Liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh khu vực Đức Cơ tổ chức tọa đàm kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2026).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn, lực lượng đã làm nên kỳ tích trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

6 cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tịnh

Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Phát huy truyền thống anh hùng, thời gian qua, Ban Liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh khu vực Đức Cơ đã duy trì hiệu quả hoạt động nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Nhiều hội viên gương mẫu trong lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cho 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong phục vụ chiến đấu cũng như xây dựng, phát triển tổ chức hội.