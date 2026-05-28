Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharat; Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam Pierre du Ville.

Cùng với đó là hơn 120 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học, giáo viên tiếng Pháp và mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh, ICISE là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Pháp, gắn liền với tâm huyết của Giáo sư Trần Thanh Vân và sự đồng hành của Chính phủ Pháp.

Từ năm 2013 đến nay, ICISE đã tổ chức gần 250 hội nghị khoa học quốc tế với hơn 19.000 nhà khoa học đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có 19 giáo sư đoạt giải Nobel.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Bảo Long

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Gia Lai đặc biệt quan tâm mở rộng hợp tác giáo dục, phát triển các chương trình song ngữ và tăng cường kết nối tri thức quốc tế.

Diễn đàn là dịp để các bên đánh giá thực trạng, vị thế và triển vọng phát triển của tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực; đồng thời, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) tặng hoa chúc mừng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Bảo Long

Hiện Việt Nam có 32 cơ sở giáo dục đạt chứng nhận “Label Franc Education”, khẳng định vai trò là một trong những trung tâm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á.

Các đại biểu nhận định, tiếng Pháp ngày càng khẳng định vai trò là ngôn ngữ của tri thức, khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Việc triển khai các môn học chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Pháp góp phần đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên đa ngôn ngữ, có tư duy toàn cầu và năng lực thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng các đối tác Pháp ngữ đã ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.