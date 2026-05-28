Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharat; Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam Pierre du Ville.

Cùng với đó là hơn 120 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học, giáo viên tiếng Pháp và mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh, ICISE là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Pháp, gắn liền với tâm huyết của Giáo sư Trần Thanh Vân và sự đồng hành của Chính phủ Pháp.

Từ năm 2013 đến nay, ICISE đã tổ chức gần 250 hội nghị khoa học quốc tế với hơn 19.000 nhà khoa học đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có 19 giáo sư đoạt giải Nobel.

quang-canh-dien-dan-giao-duc-phap-ngu.jpg
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Bảo Long

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Gia Lai đặc biệt quan tâm mở rộng hợp tác giáo dục, phát triển các chương trình song ngữ và tăng cường kết nối tri thức quốc tế.

Diễn đàn là dịp để các bên đánh giá thực trạng, vị thế và triển vọng phát triển của tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực; đồng thời, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam.

dong-chi-pham-anh-tuan-uy-vien-trung-uong-dang-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-tang-hoa-chuc-mung-cac-dai-bieu-tham-du-dien-dan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) tặng hoa chúc mừng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Bảo Long

Hiện Việt Nam có 32 cơ sở giáo dục đạt chứng nhận “Label Franc Education”, khẳng định vai trò là một trong những trung tâm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á.

Các đại biểu nhận định, tiếng Pháp ngày càng khẳng định vai trò là ngôn ngữ của tri thức, khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Việc triển khai các môn học chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Pháp góp phần đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên đa ngôn ngữ, có tư duy toàn cầu và năng lực thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng các đối tác Pháp ngữ đã ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

null