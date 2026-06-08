Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp sự cố sức khỏe khi đang đánh bắt trên biển

(GLO)- Vào lúc 2 giờ sáng ngày 8-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, BĐBP tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, đưa một ngư dân gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng khi đang lao động trên biển vào bờ an toàn.

Ngư dân được cấp cứu là anh Võ Kế Luân (SN 1999, trú thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) tham gia khai thác trên tàu cá BĐ 93575 TS do ông Lê Thái Lại (SN 1987, trú cùng địa phương) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề câu. Tàu cá có chiều dài 15,45m; công suất 700 CV; xuất bến ngày 4-6-2026 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mũi Tấn; trên tàu có 6 lao động.

Các lực lượng tích cực phối hợp, nhanh chóng đưa ngư dân đi cấp cứu. Ảnh: ĐVCC

Lúc 19 giờ 21 phút ngày 7-6-2026, khi tàu đang khai thác hải sản tại tọa độ 13019’N-109041’E, thuyền viên Võ Kế Luân có biểu hiện bất tỉnh, sức khỏe yếu. Ngay sau đó thuyền trưởng điều khiển phương tiện vào hướng Cảng Quy Nhơn để đưa thuyền viên đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tiếp nhận thuyền viên Võ Kế Luân. Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó phối hợp với gia đình nạn nhân, Đội SOS 115 tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của ngư dân thuyền viên cơ bản ổn định, được các bác sĩ tiếp tục chăm sóc và theo dõi.