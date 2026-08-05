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Thời sự

Gia Lai: Quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ, phát hiện bia đá khắc tên Lê Văn Quế

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 4-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr (xã Ia Boòng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 6 trường hợp.

Theo thông tin từ Đội K52, lực lượng tìm kiếm bắt đầu triển khai nhiệm vụ tại làng Sơr từ ngày 26-7. Trong thời gian từ ngày 26-7 đến 3-8, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ; đến ngày 4-8 tiếp tục tìm thấy thêm 3 hài cốt.

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Đội K52 quy tập được thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr (xã Ia Boòng). Ảnh: Huy Bắc

Quá trình cất bốc, quy tập được cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thực hiện đúng quy định, bảo đảm chu đáo và trang nghiêm. 3 hài cốt liệt sĩ mới được quy tập đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ cúng, bảo quản và thực hiện các thủ tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cũng trong chiều 4-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Ayun Pa, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai đã phát hiện 1 hiện vật khắc tên Lê Văn Quế cùng một số thông tin về năm sinh, quê quán, đơn vị và thời gian hy sinh.

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Phát hiện bia đá khắc tên Lê Văn Quế tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Ayun Pa. Ảnh: Huy Bắc

Cụ thể, khi khai quật tại ngôi mộ số 8, hàng số 2, lô A tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ayun Pa, lực lượng khai quật đã phát hiện bia đá màu trắng, khắc thông tin: “LIỆT SỸ LÊ VĂN QUẾ - SINH NĂM 1933 - ĐIỆN AN - ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM - ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY H37 ĐĂK LĂK - HY SINH: 18/2/1967".

Theo nhận định ban đầu của lực lượng khai quật, đây có thể là thông tin liên quan đến liệt sĩ được an táng tại phần mộ. Hiện vật được tìm thấy là manh mối có giá trị, góp phần phục vụ công tác đối chiếu, xác minh hồ sơ, giám định ADN và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Tính đến hết ngày 4-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ayun Pa, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã khai quật 23 ngôi mộ, thu thập 17 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

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