Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã thực hiện các bước cất bốc hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, bảo đảm chu đáo, trang nghiêm. 3 hài cốt sau đó được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ cúng, bảo quản và phối hợp thực hiện các thủ tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại làng Sơr, xã Ia Boòng. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Việc phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ là kết quả từ quá trình phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương và nhân dân trong việc thu thập, kiểm tra, đối chiếu các nguồn thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Hiện Đội K52 tiếp tục phối hợp với địa phương nắm thêm thông tin từ người dân, nhân chứng và các nguồn tài liệu có liên quan; đồng thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực làng Sơr và những địa bàn lân cận có dấu hiệu, thông tin về phần mộ liệt sĩ.