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Thời sự

Gia Lai chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và bão NOUL

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NGỌC TÚ
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(GLO)- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa ký Công văn số 56/BCH-PTCC đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND 15 xã, phường ven biển chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và bão NOUL.

Theo dự báo, từ ngày 24 đến 25-7, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông, gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Trong khi đó, bão NOUL có sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào lúc 8 giờ ngày 25-7, bão số 2 ở vào khoảng 20,8°Vĩ Bắc; 118,2°Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Nam, mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.

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Nguồn ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai

Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng từ cơn bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3,0-5,0m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp.

Đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các lực lượng phải sẵn sàng nhân lực, phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi.

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